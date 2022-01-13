Бив, не давав ліки, їжу і виганяв ночувати на вулицю: у Лубнах судитимуть чоловіка, який довів матір до самогубства

Жінка довго терпіла знущання сина, а потім одного дня звела рахунки з життям.
Під Лубнами судитимуть чоловіка, через якого його літня мати вкротила собі віку. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.
Про це повідомляє прокуратура Полтавської області.
55-річного чоловіка звинувачують за ч. 1 ст. 120 та ст. 128 КК України.
У вересні 2020 року син, перебуваючи вдома у стані алкогольного сп’яніння, поконфліктував зі своєю 81-річною матір'ю. Він ударив жінку так, що вона впала на підлогу.
Намагаюсь її підняти, син не втримав рівновагу та впав на жінку зверху, спричинивши їй тілесні ушкодження.
Пенсіонерка пішла з дому, і за кілька днів її тіло знайшли в місцевому озері. За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стало утоплення.
"Правоохоронцями встановлено систематичне жорстоке ставлення сина стосовно матері: неодноразово бив, позбавляв ліків, їжі, води, виганяв ночувати на вулицю, незважаючи на перенесення 81-річною потерпілою тяжкого захворювання", - повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, що селі Сопачів Володимирецького району Рівненської області лікарка та її мати відлупцювали жінку, яка сиділа в автомобілі.
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