Бив ніжкою стола і молотком: чоловіка, який вбив батьків у Маріуполі, відправили до психлікарні

Бив ніжкою стола і молотком: чоловіка, який вбив батьків у Маріуполі, відправили до психлікарні

Чоловік сам зателефонував до поліції, але що саме зробив, пояснити не зміг.

У Маріуполі чоловіка, який до смерті забив обох батьків батьків, помістили до психіатричної установи із суворим наглядом.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

За клопотанням Маріупольської окружної прокуратури судом застосовано примусові заходи медичного характеру стосовно чоловіка, який вбив батьків (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Доведено, що у жовтні цього року близько опівдня мешканець селища Мангуш Маріупольського району, перебуваючи у будинку батьків, влаштував сварку. За деякий час, коли конфлікт не вичерпався, чоловік завдав дерев’яною ніжкою від стола та молотком понад 18 ударів матері та батькові, від яких останні померли на місці.

Після скоєного обвинувачений зателефонував до поліції та повідомив, що скоїв поганий вчинок, однак який саме, пояснити не зміг.

Наразі чоловіка із психічним захворюванням госпіталізовано до психіатричного закладу із суворим наглядом.

Нагадаємо, що у Полтавській області син сокирою зарубав батьків та спалив будинок через ігроманію.

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