Бив ногами дружину та однорічну доньку: у Кіровоградській області засуджено домашнього тирана

Бив ногами дружину та однорічну доньку: у Кіровоградській області засуджено домашнього тирана

Жителя Кіровоградської області, який бив ногам дружину та її однорічну доньку, ув'язнили на 8 років.

За висновками експертів, жінка з дитиною отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Про це повідомили у прокуратурі Кіровоградської області.

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У суді прокурор довів, що чоловік побив дружину разом з її однорічною донькою через ревнощі. Засуджений не спинився навіть, коли вони впали на підлогу і продовжив бити їх ногами.

Вироком суду чоловіка визнали винним за ч.1 ст. 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження" та призначили покарання – 8 років і 1 місяць позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Львівській області чоловік під наркотиками розтрощив готель, вкрав авто і побив перехожого.

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