Бив ногами і зламав ніс: у поліції відреагували на жорстоке побиття хлопцем 14-річної дівчини (відео 18+)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У Харкові стався кричущий випадок. 16-річний хлопець жорстоко побив 14-річну дівчину. Він бив її кулаками в голову, а також буцав ногами.

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У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження.

"До поліції надійшло повідомлення від мешканки Слобідського району. Жінка заявила про те, що її 14-річну доньку побили. Особа кривдника потерпілої встановлена, це 16-річний юнак. Відомості про кримінальний проступок внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 1 року виправних робіт", - зазначили у поліції.

Зараз правоохоронці шукають свідків події та встановлюють особу, яка зняла побиття школярки на відео та розмістила його у Мережі.

На побиття дівчини-підлітка раніше відреагував радник міністра МВС Антон Геращенко, він запевнив - хлопця буде покарано.

"16-річна мраз*та в Харкові вирішила самостверджуватися через жорстоке побиття дівчаток.

Спочатку його зловили однолітки і змусили стоячи на колінах вибачатися перед побитими ними дівчатами. А тепер ще доведеться відповісти і перед законом і отримати судимість.

Чим думали його батьки, коли зачинали, народжували і як вони виховували Тараніка Олександра Ігоровича, 17.08.2004? Звідки вся ця звіряча жорстокість? Чому ніхто з підлітків, хто був поруч навіть не спробував зупинити нелюда?", - написав Геращенко.

Він зазначив, що у цій справі будуть розбиратися слідчі, прокурор і суд.

Нагадаємо, що У селі Велика Омеляна Рівненської області місцевий мешканець побив 14-річну дівчину.

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