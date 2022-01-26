Бив ногами по голові, а дівчина знімала: у Луцьку школяр жорстоко відгамселив іншого учня (відео)

Хлопець бив школяра ногами по обличчі, поки той лежав на снігу, інші ж просто спостерігали.
У Луцьку школяр напав на іншого учня і жорстоко побив. Підліток повалив на землю хлопця, бив його кулаками, а потім ногами по голові та обличчі.
Свідками бійки були ще декілька школярів, утім ніхто не розбороняв хлопців. Ба більше, сутичку на відео знімала дівчина, яка згодом і опублікувала його на каналі в Telegram.
За даними місцевих ЗМІ, жорстока бійка сталась на шкільному стадіоні біля ліцею № 3, що на вулиці Даргомижського, 5.
Увага, відео містить сцени жорстокості, перегляд не рекомендується неповнолітнім особам!
Правоохоронці також зазначили, що батьки побитого хлопця написали заяву, однак не бажають притягувати когось до кримінальної відповідальності. На батьків іншого хлопця, який накинувся з кулаками, складуть протокол за ст. 184 КУпАП.
Також вирішується питання про притягнення до відповідальності дівчини, яка поширила відео в Telegram.
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