Бив ногами по голові, а дівчина знімала: у Луцьку школяр жорстоко відгамселив іншого учня (відео)

Хлопець бив школяра ногами по обличчі, поки той лежав на снігу, інші ж просто спостерігали.

У Луцьку школяр напав на іншого учня і жорстоко побив. Підліток повалив на землю хлопця, бив його кулаками, а потім ногами по голові та обличчі.

Свідками бійки були ще декілька школярів, утім ніхто не розбороняв хлопців. Ба більше, сутичку на відео знімала дівчина, яка згодом і опублікувала його на каналі в Telegram.

За даними місцевих ЗМІ, жорстока бійка сталась на шкільному стадіоні біля ліцею № 3, що на вулиці Даргомижського, 5.

Увага, відео містить сцени жорстокості, перегляд не рекомендується неповнолітнім особам!

Сьогодні, 26 січня, у поліції Волинської області повідомили , що розслідують обставини бійки між учнями.

Правоохоронці також зазначили, що батьки побитого хлопця написали заяву, однак не бажають притягувати когось до кримінальної відповідальності. На батьків іншого хлопця, який накинувся з кулаками, складуть протокол за ст. 184 КУпАП.

Також вирішується питання про притягнення до відповідальності дівчини, яка поширила відео в Telegram.

Читайте також: