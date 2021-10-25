Бив ногами та руками, коли мами не було вдома: у Запоріжжі за вбивство 5-річного пасинка судили чоловіка

Бив ногами та руками, коли мами не було вдома: у Запоріжжі за вбивство 5-річного пасинка судили чоловіка

Обвинувачений на суді свою провину не визнав.

У Запоріжжі суд виніс вирок чоловікові, який вбив свого 5-річного пасинка. Чоловік проведе за за гратами 9 років.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Запорізької області.

Верховним Судом залишено без змін вирок Ленінського районного суду м. Запоріжжя та ухвалу Запорізького апеляційного суду у кримінальному провадженні за фактом завдання умисних тяжких тілесних ушкоджень 5-річному хлопчику, від яких він помер (ч. 2 ст. 121 КК України).

Обвинувачений під час суду своєї провини не визнав.

Прокуратурою доведено, що 26-річний чоловік, який співмешкав із матір'ю загиблого хлопчика, скориставшись її відсутністю, побив дитину. Він завдав пасинку ударів руками та ногами в різні частини тіла. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла у лікарні.

Вироком суду першої інстанції чоловіку призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Адвокати засудженого подавали апеляційну та касаційну скарги, де наполягали на скасуванні судового рішення та виправданні обвинуваченого. За результатом апеляційного та касаційного переглядів скарги захисника залишено без задоволення, а вирок без змін.

Нагадаємо, що у Житомирській області вітчим жорстоко побив дівчинку, поки мати лікувалася

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