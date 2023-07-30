Бив ногами та залишав у кутку на всю ніч: в Одесі вітчим знущався з дитини

В Одесі засуджено чоловіка, який знущався з 5-річної дитини своєї співмешканки. Його засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Чоловік, який вже мав проблеми із законом, приблизно від середини липня до початку серпня 2020 року, катував 5-річного сина своєї співмешканки.

"Горе-вітчим, "виховуючи" хлопчика, бив його шкіряним паском з металевою пряжкою, кожні 2-3 дні примушував стояти в кутку безперервно до 4 годин, а іноді залишав в кутку на всю ніч, внаслідок чого дитина вимушена була спати на підлозі", - йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, зловмисник бив малечу ногами. А також, будучи роздратованим, підняв хлопчика та кинув його на підлогу, внаслідок чого малолітній знепритомнів та у нього почалися судоми. Щоб привести дитину до тями, відніс його до ванної кімнати, де поливав холодною водою. У результаті дитина отримала струс головного мозку та численні гематоми голови.

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Київської окружної прокуратури м. Одеси жителя Одеси визнано винним у катуванні малолітньої дитини (ч.ч. 1, 2 ст. 127 КК України).

Нагадаємо, у Полтавській області затримали 38-річного чоловіка, який катував 8-річну доньку та 6-річного сина своєї співмешканки. Він вимагав від дітей зізнатись у крадіжці грошей.

Читайте також: