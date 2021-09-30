Бив палицею та душив подушкою: у Харкові підполковник поліції вибивав з чоловіка зізнання у вбивстві

Бив палицею та душив подушкою: у Харкові підполковник поліції вибивав з чоловіка зізнання у вбивстві

Правоохоронець вирішив швидко розкрити вбивство, вибивши зізнання із знайомого вбитого.

У Харкові підполковник поліції катуванням вибивав зізнання з місцевого жителя. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження, а зараз прокуратура повідомила про підозру обвинуваченому.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Заступника начальника одного з відділів поліції Чугуївського районного управління поліції ГУНП в області підозрюють у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України).

Слідством встановлено, що у листопаді 2019 року на території одного з районів області було вбито чоловіка. На місце вбивства прибув вказаний підполковник поліції разом з іншими правоохоронцями.

Під час спілкування зі свідками, підполковник поліції дізнався, що померлий чоловік товаришував з місцевим мешканцем. Аби найшвидше розкрити вбивство підполковник вирішив вибити зізнання з чоловіка.

"Ввечері того самого дня підполковник поліції разом з іншими правоохоронцями приїхали до чоловіка. Побачивши, що він вже спить, поліцейський почав бити його дерев’яною палицею по спині, після чого притиснув його голову до подушки, щоб чоловік не міг дихати. Після цього правоохоронці надягнули на чоловіка кайданки, доставили до відділу поліції, де упродовж тривалого часу почергово били його заповненою водою пластиковою пляшкою", - повідомляють у поліції.

Таким чином від фігуранта отримали потрібні покази та затримали його у процесуальному порядку.

Сьогодні, 30 вересня 2021 року, заступнику начальника одного з відділів поліції Чугуївського районного управління поліції ГУНП в області повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному та відсторонення від займаної посади.

Також встановлюються інші співучасники зазначеного кримінального правопорушення.

Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці змусили чоловіка взяти кредит, щоб заплатити їм хабар.

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