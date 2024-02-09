Бив палицями і погрожував убивством: у Кривому Розі чоловік катував в підвалі двох дівчат

Зловмисник свою провину не визнав.
У Кривому Розі чоловік утримував в підвалі двох дівчат віком 15 та 16 років. Він підозрював їх у крадіжці свого майна. І під тортурами змушував їх зізнатись у скоєному.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури в Дніпропетровській області.
"Крім цього, обвинувачений катував, бив дітей палицями по різних частинах тіла та погрожував їм убивством, змушуючи зізнатися у нібито крадіжці", - йдеться у повідомленні.
У суді чоловік свою провину не визнав.
Під час судового розгляду справи суд визнав чоловіка винним в нанесенні умисного тілесного ушкодження середньої тяжкості, катуванні та незаконному позбавленні волі неповнолітніх, передбачених частиною 2 статті 122, частиною 2 статті 127, частиною 2 статті 146 КК України. Його засудили до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Сумщині чоловіки катували, а потім втопили знайомого.
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