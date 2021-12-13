Бив по голові та зламав ніс: чоловік, який відлупцював свою колишню у магазині Запоріжжя, отримав строк

Бив по голові та зламав ніс: чоловік, який відлупцював свою колишню у магазині Запоріжжя, отримав строк

Домашній агресор отримав реальний строк.

У Запоріжжі суд виніс вирок чоловікові, який жорстоко побив свою колишню. Він проведе у в'язниці 3 роки.

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Про це повідомляє "Перший Запорізький".

У Запоріжжі суд виніс вирок домашньому агресору, який побив свою експівмешканку, бо вона пішла від нього. Суд виніс йому вирок - позбавлення волі строком на 3 роки. Засуджений має намір подавати апеляцію.

Раніше суд виніс нападникові обмежувальний припис і заборонив йому наближатися до потерпілої ближче, ніж на 300 метрів, а також надсилати їй будь-які повідомлення, телефонувати і спілкуватися через третіх осіб.

Нагадаємо, що подія сталася 27 червня цього року у Запоріжжі. Чоловік влетів до магазину одягу і заходився лупцювати одну із продавчинь. За жінку вступилася її колега і теж отримала удари кулаками.

Відео побиття жінки оприлюднила волонтерка Злата Некрасова, ситуація набула розголосу.

На відео з побиттям жінки свого часу відреагував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він зазначив, що чоловіка, який побив свою колишню дівчину, притягнуть до відповідальності за побиття та хуліганство. Раніше потерпіла двічі зверталась до поліції, проте їй відмовляли у захисті.

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