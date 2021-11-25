Бив руками і ногами в голову: на Прикарпатті племінник до смерті побив свого дядька

Бив руками і ногами в голову: на Прикарпатті племінник до смерті побив свого дядька

Молодика заарештували.

На Прикарпатті 27-річний племінник наніс смертельні ушкодження своєму дядькові.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Івано-Франківської області.

Зазначається, що інцидент стався 20 листопада у селі Пнів в будинку, де дядько і племінник разом мешкали. Між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Так, молодик завдав удари руками та ногами своєму 61-річному родичеві. Цілив у грудну клітку та голову. Після побиття дядько опинився у лікарні. Утім, за кілька днів від отриманих травм помер у медзакладі.

Слідчі затримали зловмисника. Наразі триває досудове розслідування. Йому повідомлено про підозру за статтею "умисне тяжке тілесне ушкодження". Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Як повідомлялося, у Харкові судитимуть чоловіка, який вбив брата. Він під час сварки завдав йому ударів молотком. Згідно з ухвалою суду, підозрюваному у вбивстві 26-річному харків'янину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 26-річного харків'янина затримали і повідомили про підозру у скоєнні вбивства.

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