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Бив шлакоблоком по голові: з'явилися подробиці жорстокого вбивства жінки у Дніпрі

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Бив шлакоблоком по голові: з'явилися подробиці жорстокого вбивства жінки у Дніпрі

Фото: facebook.com/policesumy

Тіло жінки знайшли місцеві мешканці.

У Дніпрі правоохоронці затримали та відправили під суд чоловіка, підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки на вулиці Надії Алексєєнко.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, між чоловіком, який нещодавно вийшов з в'язниці, і місцевою мешканкою стався конфлікт. Не впоравшись із емоціями, громадянин близько 10 разів вдарив перехожу шлакоблоком по голові. Внаслідок чого постраждала померла на місці.

“За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра громадянину, який підозрюється у вбивстві жінки, обрано безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

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