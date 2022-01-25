Бив шлакоблоком по голові: з'явилися подробиці жорстокого вбивства жінки у Дніпрі

Бив шлакоблоком по голові: з'явилися подробиці жорстокого вбивства жінки у Дніпрі

Тіло жінки знайшли місцеві мешканці.

У Дніпрі правоохоронці затримали та відправили під суд чоловіка, підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки на вулиці Надії Алексєєнко.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Також читайте Майже 70 ударів ножем: у Миколаєві студент отримав термін за жорстоке вбивство

Як стало відомо, між чоловіком, який нещодавно вийшов з в'язниці, і місцевою мешканкою стався конфлікт. Не впоравшись із емоціями, громадянин близько 10 разів вдарив перехожу шлакоблоком по голові. Внаслідок чого постраждала померла на місці.

“За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра громадянину, який підозрюється у вбивстві жінки, обрано безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Читайте також: