Бив сокирою: у Тернопільській області чоловік закатував до смерті свого однокласника (фото)

Між приятелями розгорівся скандал.

В селі на Бережанщині, що у Тернопільській області, чоловік забив до смерті свого однокласника. Кривдник бив 42-річного чоловіка усім, що потрапляло під руки, навіть сокирою. Після того, як потерпілий перестав подавати ознаки життя, зловмисник втік.

Як повідомили сьогодні, 25 червня, в пресслужбі поліції Тернопільщини, троє тернополян, серед яких – брат із сестрою та їхній знайомий, приїхали у родинний будинок, аби відпочити. Там вони розпивали спиртні напої. Під час розмови "розгорілася" суперечка, яку чоловіки почали вирішували силою. Жінка намагалася припинити конфлікт, але їй це не вдалося. Поки вона викликала поліцію, її брат вбив свого товариша.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

"Про бійку та сварки у будинку, що в селі на Бережанщині, на лінію "102" повідомила тернополянка. Жінка заявила, що її брат б'є їхнього спільного знайомого", - йдеться у повідомленні.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Лікарі, які приїхали на місце події, констатували смерть 42-річного потерпілого.

На місці злочину правоохоронці у двометрових заростях виявив знаряддя вбивства. Вже за за кілька годин поліція встановили місцеперебування і самого підозрюваного.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Чоловіка затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують статтю 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, на Волині застілля також завершилось вбивством. Там чоловік зарізав свого сусіда.

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