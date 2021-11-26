Бив та погрожував розправою: одесита засудили за домашнє насильство

Бив та погрожував розправою: одесита засудили за домашнє насильство

Жінка звернулася до правоохоронних органів, через що чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності.

36-річний одесит засуджений за вчинення домашнього насильства над своєю дружиною. Найближчі 3,2 роки він проведе у в’язниці.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Мешканець Одеси, який жив у цивільному шлюбі зі своєю дружиною 6,5 років, поводив себе жорстоко, застосовуючи психологічний тиск, систематично ображав жінку. Він також принижував її гідність, погрожував фізичною розправою та вчиняв щодо неї фізичне насильство.

Жінка зверталася до поліції, і кривдника неодноразово притягували до адміністративної відповідальності.

Його умисні дії кваліфіковані як злочин - домашнє насильство, що завдає фізичних, психологічних страждань, призводить до розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності, погіршення якості життя потерпілої (ст. 126-1 КК України).

Під час судового розгляду чоловік свою провину визнав та розкаявся.

Слід зазначити, що вказаний злочин чоловік вчинив у період іспитового строку, адже за 12 днів до скоєного він був засуджений за майновий злочин.

За вчинення домашнього насильства одесита засуджено до 1 року ув’язнення.

Однак, враховуючи невідбуте покарання за крадіжку, Суворовський районний суд перерахував призначену міру покарання та найближчі 3 роки та 2 місяці зловмисник проведе за ґратами.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який роками катував та ґвалтував своїх рідних дітей.

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