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Бій біля Вовчанська та просування ворога біля Уманського та в Старомайорському: головні новини ночі 29 травня 2024 року

Бій біля Вовчанська та просування ворога біля Уманського та в Старомайорському: головні новини ночі 29 травня 2024 року

Українські військові продовжують боронити рідну землю / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Триває бій біля Вовчанська - Генштаб ЗСУ Читати далі –>
  • На Сумщині прозвучав 81 вибух Читати далі –>
  • Ворог просунувся біля Уманського та в Старомайорському - Deep State Читати далі –>
  • У США запевнили, що працюють з Європою для посилення стійкості проти гібридних дій РФ Читати далі –>
  • Боррель закликав країни ЄС розблокувати фінанси, призначені для військової допомоги Україні Читати далі –>

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