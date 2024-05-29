Бій біля Вовчанська та просування ворога біля Уманського та в Старомайорському: головні новини ночі 29 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Триває бій біля Вовчанська - Генштаб ЗСУ Читати далі –>
- На Сумщині прозвучав 81 вибух Читати далі –>
- Ворог просунувся біля Уманського та в Старомайорському - Deep State Читати далі –>
- У США запевнили, що працюють з Європою для посилення стійкості проти гібридних дій РФ Читати далі –>
- Боррель закликав країни ЄС розблокувати фінанси, призначені для військової допомоги Україні Читати далі –>
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