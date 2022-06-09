"Бій був нетривалим": окупанти в паніці накивали п'ятами після зустрічі з українськими артилеристами

У Донецькій області ЗСУ дали перцю російським окупантам.
Завдяки чітким та злагодженим діям української розвідки та артилерії було зірвано план противника, який намагався вдарити у фланг підрозділам ЗСУ.
Про короткий бій між російськими загарбниками та десантно-штурмовими військами розповідають у Генштабі ЗСУ.
Зазначається, що розвідники вчасно виявили просування ворожих танків та передали координати артилеристам. Ті, своєю чергою, оперативно "накрили" ворожу бронегрупу.
"Бій був недовгим, але результативним – українські воїни знищили два танки та МТ-ЛБ російських окупантів. Решта танкових екіпажів в паніці відступила та відмовилась від подальших дій. Того ж дня артилерійські підрозділи знищили вогневі позиції, які загарбники облаштували у будівлі. За даними розвідки, ліквідовано понад десять російських окупантів", - повідомляють у Генштабі.
Нагадаємо, що на Запоріжжі ЗСУ дали прочуханки російським окупантам - знищено 14 вояків, техніка та артилерійська установка.
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