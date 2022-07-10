Бий своїх, щоб чужі боялися: росіяни розбомбили батальйон так званої "ДНР" на Донеччині

В Донецькій області підрозділ РФ знищив підрозділ з так званої "ДНР".

Мова йде про 2-й батальйон першого армійського корпусу "народної міліції днр", який воює у складі армії РФ.

Про цю подію стало відомо завдяки аудіоперехопленню СБУ розмови двох окупантів.

Російські загарбники намагалися зберегти цей інцидент у секреті.

"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь", – розповідає один із бойовиків так званої "ДНР", якого мобілізували до армії РФ.

Наразі точна цифра втрат в результаті "дружнього" бою невідома.

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