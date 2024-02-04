Бій з ворожою ДРГ на Сумщині: яких втрат зазнали окупанти

Під час бою щонайменше троє ворожих диверсантів було поранено або вбито.

Російська диверсійно-розвідувальна група, яка у суботу, 3 лютого, намагалася проникнути на територію Сумської області втратила щонайменше трьох бійців.

Про це повідомив помічник командувача Об’єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій полковник Євген Силкін в ефірі національного телемарафону.

За його словами, це була добре підготовлена група, у складі якої були сапери, що займаються розмінуванням проходів, та мінометники, що прикривають захід на українську територію.

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“Такі групи заздалегідь приїжджають до кордону з російського боку, вивчають шляхи заходу на нашу територію та відходу з неї, відстежують роботу наших постів”, — розповів полковник Силкін.

Українські військові вчасно помітили ворожу ДРГ і відкрили вогонь.

“Хлопці викликали підмогу, запросили роботу наших артилеристів. Відразу в бій включився мінометний підрозділ”, — повідомив речник ЗСУ.

Під час бою щонайменше троє ворожих диверсантів було поранено або вбито.

“Нам відомо, що три людини або були поранені, або загинули. Але вони не дають нам можливості встановити їх особи, бо ворог, прикриваючись артилерією, забирає їх назад вглиб території Росії", — пояснив Євген Силкін.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "БІЙ на кордоні! Росія послала своїх бойовиків на Сумщину!"

Нагадаємо, учорашній бій із ворожою ДРГ тривав близько півтори години.

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