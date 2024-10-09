Бійці 3-ї штурмової вдарили по скупченню окупантів і підірвали авто з БК (відео)

Бійці Третьої штурмової бригади влучили по скупченню окупантів і підірвали авто з БК. По ворогові відпрацювали на Харківщині.

Про це пише 3-тя окрема штурмова бригада.

"Окупанти ховалися від українських дронів у сараях, будівлях, окопах і бліндажах. І поки одні дрони вистежили та "спалили" ці сховки, інші вже залетіли й рознесли їх на шматки", – зазначається у повідомленні.

На кадрах видно вороже авто, начинене БК, і його детонацію після ураження.

Раніше українські воїни показали двобій FPV проти російських САУ "Нона". Так, одразу дві артустановки, тентовану багі та "буханку" окупантів уразили дронарі 3-ї штурмової.

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