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Бійці ДУК "Правий сектор" отримали дрон-розвідник та хотпаки від "Української команди"

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Бійці ДУК "Правий сектор" отримали дрон-розвідник та хотпаки від "Української команди"

Цієї зими планується обігріти такими хотпаками 50 тисяч

"Українська команда" передала ДУК "Правий сектор" черговий розвідувальний безпілотник, а також індивідуальні набори для обігріву бійців, на які продовжує збирати кошти. 

Про це повідомляє у Facebook "Українська команда".

"Як сказав на днях  Валерій Залужний, для змін у війні Україні потрібно багато дронів. "Українська команда" вже передала на передову близько 300 безпілотників. Черговий розвідувальний дрон Mavic 3T передали бійцям 67-ї Окремої механізованої бригади ДУК "Правий сектор". Цей дрон оснащений камерою та тепловізором. Тому наші хлопці можуть працювати, поки орки сплять", - заявив керівник "Української команди" Артур Палатний..

Також волонтери забезпечили бійців 67-ї ОМБр наборами для обігріву. Загалом цієї зими планується обігріти такими хотпаками 50 тисяч бійців. Збір триває, повідомляють в "Українській команді".

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Дата публікації
Перегляди
185
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