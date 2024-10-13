Бійці підрозділу "Асгард" звинуватили радника командувача Павлюка у приниженні гідності військових

Бійці Сухопутних військ підрозділу "Асгард" заявили, що координатор проєкту "ОЧІ" Олександр Дмітрієв "Тихоход", який представлявся радником командувача Олександра Павлюка, без повноважень віддавав накази, принижував та погрожував.

Про це пишуть бійці, які підготували звернення до командування. Сам же Дмітрієв заперечив звинувачення і прокоментував інцидент hromadske.

Військові оприлюднили запис, на якому нібито говорить Олександр Дмітрієв.

На відео Дмітрієв нібито говорить про бойовий наказ, проте чоловік, з яким він говорив, на вказівки "Тихохода" стверджував, що не чув цих слів.

"Я, бл**ь, кажу, ти за**ав мене. Я тобі батько, чи що, бл**ь. Чи ти синочок мені, що я повинен постійно лояльно з тобою говорити. Ти совість май, бл**ь. Що це за ху**я, за соплі, бл**ь?.. Та ти за**ав мене. Я тебе, бл**ь, вмовляю. Розумієш? Я по-людськи з вами говорю, бл**ь. Ти думаєш, я не вмію ламати чи робити через коліно, нах*й? Розмова закінчена", — каже Дмітрієв.

У підрозділі кажуть, що командир роти представляв Дмітрієва як людину, яка нібито "вирішує питання" з командуванням. Він, зокрема, із цивільним Сергієм Жуком "незаконно та самовільно" зайшли у приміщення режимного військово обʼєкту, де перебував особовий склад, зброя та техніка роти. За словами бійця підрозділу з позивним Чех, "Тихоход" почав ставити задачі та роздавати вказівки щодо переміщення особового складу "Асгарду".

Він стверджував, що ніби наділений повноваженням від командування Сухопутних військ та ЗСУ.

"Хоча юридично це є неможливим, оскільки тільки командир має право віддавати накази", — розповів військовий.

Він також розповів, що бійці відмовилися його слухати, а він "почав лаятися, принижуючи бійців та відкрито погрожуючи їм".

Військові підготували звернення до командування полку, командування Генштабу, командування Сухопутних військ та верховного головнокомандувача Володимира Зеленського з проханням унеможливити подібні ситуації у війську.

"Ніхто не має права принижувати честь та гідність воїнів, які борються за незалежність України ні за законом, ні за кодексом військової честі. Ганебна поведінка Дмітрієва Олександра є не припустимою", — наголосив Чех.

Своєю чергою Дмітрієв назвав звинувачення "провокацією, яка давно спрогнозована".

В коментарі виданню hromadske Дмітрієв заявив, що наказів не було і не могло бути.

За його словами, буде розслідування, а ситуацію коментуватимуть офіційні джерела.

Нагадаємо, напередодні заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін прокоментував залучення військових КНДР для війни проти України. Він назвав це цілком реальним.

Читайте також: