Бійці Полку Калиновського показали ефектну роботу по окупантах (відео)

У полку воюють бійці вільної Білорусі проти російських окупантів на боці України.
Воїни Полку Калиновського поділилися новим відео своєї роботи. Вони брали участь у звільненні території у Харківській області у районі села Липці.
Про це написали у телеграм-каналі Полку Калиновського.
"Бійці полку Калиновського разом із побратимами із ЗСУ ведуть стрілецький бій з ворогом", – зазначили у полку.
Нагадаємо, Україна зможе перемогти у війні з Росією, якщо змінить радянські механізми в армії на сучасні та використає слабкості ворога. Білоруський доброволець наголосив, що все залежить від української влади.
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