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Бійці Полку Калиновського показали ефектну роботу по окупантах (відео)

Бійці Полку Калиновського показали ефектну роботу по окупантах (відео)

Бойова робота Полку Калиновського

У полку воюють бійці вільної Білорусі проти російських окупантів на боці України.

Воїни Полку Калиновського поділилися новим відео своєї роботи. Вони брали участь у звільненні території у Харківській області у районі села Липці.

Про це написали у телеграм-каналі Полку Калиновського.

Полк Калиновського показав кадри бойової роботи по окупантах

Полк Калиновського показав кадри бойової роботи по окупантах

"Бійці полку Калиновського разом із побратимами із ЗСУ ведуть стрілецький бій з ворогом", – зазначили у полку.

Нагадаємо, Україна зможе перемогти у війні з Росією, якщо змінить радянські механізми в армії на сучасні та використає слабкості ворога. Білоруський доброволець наголосив, що все залежить від української влади.

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