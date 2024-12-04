Бійці ППО Третьої штурмової ліквідували рекордну кількість ворожих "крил" (відео)

За три місяці підрозділи ППО Третьої штурмової ліквідували найбільшу кількість ворожих безпілотників серед усіх механізованих бригад СВ ЗСУ. Це десятки російських "Ланцетів", "Орланів", ZALA, Supercam та інші.

Про це повідомляє Третя окрема штурмова бригада.

ППО Третьої штурмової ліквідували рекордну кількість ворожих "крил"

"Це понад сотня ударних та розвідувальних "крил" ворога, які стали збитим у небі брухтом!", – зазначили у бригаді.

Раніше воїни Третьої штурмової уразили ворожу бронетехніку та піхоту на Харківщині. Завдання виконав Батальйон безпілотних систем.

Читайте також: