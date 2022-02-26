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Бійці тероборони ледь врятували російського окупанта від розправи: його хотів ліквідувати пенсіонер (відео)

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Бійці тероборони ледь врятували російського окупанта від розправи: його хотів ліквідувати пенсіонер (відео)

Російські окупанти повинні піти геть з України.

Бійці територіальної оборони ледь врятували російського окупанта від розправи. Його хотів знищити український пенсіонер. 

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ. 

"Від малого до старого всі готові рвати окупантів голими руками. Воїни ТРО ледве врятувати окупанта від розправи українського пенсіонера. Російська наволоч, здавайтесь або тікайте. Іншого виходу у вас нема. Час іде на години. Підтримуйте Збройні Сили України! Перемога буде за нами! Cлава Україні", - йдеться у повідомленні. 

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