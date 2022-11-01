Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Бійці ЗСУ показали, як окупанти замаскували свої окопи: "Навіть і не скажеш, що це вхід" (відео)

Бійці ЗСУ показали, як окупанти замаскували свої окопи: "Навіть і не скажеш, що це вхід" (відео)

Дата публікації
Перегляди
3093
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бійці ЗСУ показали, як окупанти замаскували свої окопи: "Навіть і не скажеш, що це вхід" (відео)

Загарбники замаскували вхід до окопу ящиком, скриншот з відео

Ящик, який начебто просто лежав на землі, виявився входом до окопу.

Українські військові показали, як російські окупанти замасковували свої окопи, аби їх не виявили ЗСУ.

Відповідне відео оприлюднив канал СтратКом ЗСУ в Telegram.

На одній зі своїх позицій загарбники закрили вхід до свого окопу ящиком від боєприпасів так, що одразу важко здогадатися, що під ним може бути вирита заглибина в землі.

"Лежить ящик, навіть не скажеш, що вхід сюди є. Відкриваєш – і вхід. От в таких норах вони жили в польових умовах", - сказав український захисник, який показав окоп росіян.

Нагадаємо, раніше ЗСУ показали захаращену позицію російських окупантів, які втекли через наступ українських бійців.

Також бійці поаказали, як окупанти загидили забраний в місцевих жителів будинок, в якому потім жили.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
3093
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація