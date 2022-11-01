Бійці ЗСУ показали, як окупанти замаскували свої окопи: "Навіть і не скажеш, що це вхід" (відео)

Ящик, який начебто просто лежав на землі, виявився входом до окопу.

Українські військові показали, як російські окупанти замасковували свої окопи, аби їх не виявили ЗСУ.

Відповідне відео оприлюднив канал СтратКом ЗСУ в Telegram.

На одній зі своїх позицій загарбники закрили вхід до свого окопу ящиком від боєприпасів так, що одразу важко здогадатися, що під ним може бути вирита заглибина в землі.

"Лежить ящик, навіть не скажеш, що вхід сюди є. Відкриваєш – і вхід. От в таких норах вони жили в польових умовах", - сказав український захисник, який показав окоп росіян.

Нагадаємо, раніше ЗСУ показали захаращену позицію російських окупантів, які втекли через наступ українських бійців.

Також бійці поаказали, як окупанти загидили забраний в місцевих жителів будинок, в якому потім жили.

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