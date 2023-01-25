Бійці ЗСУ показали, як захлинулася ворожа атака в районі Бахмута: скільки знищили окупантів (відео)

Українські воїни в районі Бахмута знищили штурмовий підрозділ російських окупантів.

Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

"Нещодавно, кілька десятків окупантів намагалися відбти бойові позиції 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України. Укріплення утримували лише кілька воїнів, тому вони вдалися до військових хитрощів. Зокрема, відійшовши, на певну відстань, на противника була наведена українська артилерія", - йдеться у повідомленні.

Після успішного вогневого ураження з озброєння бойових броньованих машин та стрілецької зброї захисники остаточно знищили штурмовий підрозділ російських окупантів.



"Загалом, в тому бою єгері-десантники успішно знищили близько двох десятків загарбників", - повідомили в ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Бахмут залишається під контролем ЗСУ.

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