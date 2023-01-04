Бійці ЗСУ показали, як знищили замаскований опорний пункт окупантів на Бахмутському напрямку: відео

Бійці 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу вдарили по окупантах на Бахмутському напрямку.

Українські військові знищили на Бахмутському напрямку опорний пункт окупантів, який вони облаштували у одному із захоплених будинків.

Відповідне відео оприлюднив Телеграм-канал СратКом ЗСУ.

"Українські гармаші невтомно знищують окупантів. В цьому конкретному випадку навіть спроба замаскувати свій опорний пункт в одному із захоплених будинків на Бахмутському напрямку не допомогла рашистам втекти від бійців 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Найбільш складною на фронті ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по своїх же трупах намагається просуватися вперед, каже Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За даними Генштабу, за минулу добу ЗСУ відбили атаки росіян біля Бахмута і Білогорівки. Окупанти на Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляли райони понад 25 населених пунктів.

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