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Бійці ЗСУ продемонстрували ефектну роботу їхнього танка по окупантах (відео)

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Бійці ЗСУ продемонстрували ефектну роботу їхнього танка по окупантах (відео)

Бійці ЗСУ продемонстрували ефектну роботу їхнього танка по окупантах

Противник не зменшує тиск.

Бійці 59 бригади продемонстрували ефектну роботу їхнього танка по окупантах. Кадри зафіксовані південніше від Цукуриного.

Про це повідомляє DeepState.

"Ворог тисне на населений пункт, проводячи постійні штурми. Мапа в районі селища зазнає певних змін", - акцентували у DeepState.

Раніше стало відомо, що ворог просунувся біля Новогродівки, Маринівки та Цукуриного. 

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