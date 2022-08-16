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Бійці ЗСУ, смажачи яйця з картоплею, підсмажили російський "Сонцепек" (відео)

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Бійці ЗСУ, смажачи яйця з картоплею, підсмажили російський "Сонцепек" (відео)

ЗСУ продовжують нищити техніку окупантів.

Готуючи обід, вони встигли заразом з ПТРК "Стугна" підсмажити російську важку вогнеметну систему "Сонцепек".

Епічне відео виклали в Мережі.

На кадрах видно, як українські захисники ретельно прицілившись з української "Стугни" влучно вгатили в російський "Сонцепек".

Радості бійців не було меж. Вони гуртом викрикували: "Є".

Родзинкою епічного відео стало те, що в цей час голос за кадром питає учасників "операції з демілітаризації", скільки кому яєць бити в смажену картоплю. 

Нагадаємо, що за добу ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, збили гелікоптер та три крилаті ракети.

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