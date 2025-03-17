Бійці ЗСУ знайшли історичні артефакти, коли будували фортифікації на півдні (фото)

Під час будівництва фортифікаційних споруд на півдні України військовий-водій екскаватора Микола знайшов корінфську амфору, яка використовувалася з ритуальною метою і розміщувалася в могилах.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці 123-ї бригади.

Знайшовши амфору, Микола звернувся до свого побратима Євгена, який захоплюється історією. Разом вони передали знахідку до музею "Старофлотські казарми".

Експерти музею встановили, що це корінфська амфора, яка використовувалася з ритуальною метою і розміщувалася в могилах. Місце, де бійці зводили фортифікації, виявилося архаїчним могильником, що датується VI-V ст. до н. е.

Зазначається, що особливу увагу музейників привернула ще одна знайдена іонійська посудина – ойнохоя. Це давньогрецький глечик з однією ручкою та трьома носиками. Його використовували для розливання вина під час симпосіїв – ритуалізованих бенкетів у Стародавній Греції з буйними веселощами. Це був важливий складник дозвілля чоловіків.

"Це ритуальні речі, створені спеціально для поховань, привезені з Греції. Важливо, що посудини цілі, без пошкоджень, що свідчить про високий соціальний статус похованих", – розповів військовий Олександр, який був археологом, викладачем Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Разом з артефактами бійці передали до музею рештки кісток похованих людей.

Бійці 123 бригади ТрО натрапили на архаїчний могильник під час зведення фортифікацій / Фото: 123 бригада ТрО

Бійці 123 бригади ТрО натрапили на архаїчний могильник під час зведення фортифікацій / Фото: 123 бригада тролейбусів

Бійці 123 бригади ТрО натрапили на архаїчний могильник під час зведення фортифікацій / Фото: 123 бригада тролейбусів

Нагадаємо, у Запоріжжі археолог Олександр Шкаліков знайшов на узбережжі обмілілого Дніпра уламок керамічного посуду, якому може бути понад 5000 років.