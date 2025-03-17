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Бійці ЗСУ знайшли історичні артефакти, коли будували фортифікації на півдні (фото)

Бійці ЗСУ знайшли історичні артефакти, коли будували фортифікації на півдні (фото)

Бійці 123 бригади ТрО натрапили на архаїчний могильник під час зведення фортифікацій / Фото: 123 бригада ТрО

Бійці 123-ї бригади ТрО натрапили на архаїчний могильник.

Під час будівництва фортифікаційних споруд на півдні України військовий-водій екскаватора Микола знайшов корінфську амфору, яка використовувалася з ритуальною метою і розміщувалася в могилах.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці 123-ї бригади.

Знайшовши амфору, Микола звернувся до свого побратима Євгена, який захоплюється історією. Разом вони передали знахідку до музею "Старофлотські казарми".

Експерти музею встановили, що це корінфська амфора, яка використовувалася з ритуальною метою і розміщувалася в могилах. Місце, де бійці зводили фортифікації, виявилося архаїчним могильником, що датується VI-V ст. до н. е.

Зазначається, що особливу увагу музейників привернула ще одна знайдена іонійська посудина – ойнохоя. Це давньогрецький глечик з однією ручкою та трьома носиками. Його використовували для розливання вина під час симпосіїв – ритуалізованих бенкетів у Стародавній Греції з буйними веселощами. Це був важливий складник дозвілля чоловіків.

"Це ритуальні речі, створені спеціально для поховань, привезені з Греції. Важливо, що посудини цілі, без пошкоджень, що свідчить про високий соціальний статус похованих", – розповів військовий Олександр, який був археологом, викладачем Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

Разом з артефактами бійці передали до музею рештки кісток похованих людей.

Бійці 123 бригади ТрО натрапили на архаїчний могильник під час зведення фортифікацій / Фото: 123 бригада ТрО / ©
Бійці 123 бригади ТрО натрапили на архаїчний могильник під час зведення фортифікацій / Фото: 123 бригада ТрО
Бійці 123 бригади ТрО натрапили на архаїчний могильник під час зведення фортифікацій / Фото: 123 бригада тролейбусів / ©
Бійці 123 бригади ТрО натрапили на архаїчний могильник під час зведення фортифікацій / Фото: 123 бригада тролейбусів
Бійці 123 бригади ТрО натрапили на архаїчний могильник під час зведення фортифікацій / Фото: 123 бригада тролейбусів / ©
Бійці 123 бригади ТрО натрапили на архаїчний могильник під час зведення фортифікацій / Фото: 123 бригада тролейбусів

Нагадаємо, у Запоріжжі археолог Олександр Шкаліков знайшов на узбережжі обмілілого Дніпра уламок керамічного посуду, якому може бути понад 5000 років.

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