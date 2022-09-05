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Бійці ЗСУ за допомогою "Байрактара" знищили два ЗРК "Тор-М1" рашистів: відео

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Бійці ЗСУ за допомогою "Байрактара" знищили два ЗРК "Тор-М1" рашистів: відео

ЗСУ знищили два ЗРК "Тор-1М", скриншот з відео

"Байрактар" ліквідував ЗРК окупантів, які б мали знищувати безпілотники та інші літальні об'єкти.

Українські військові знищили за допомогою "Байрактара" два тактичні зенітні ракетні комплекси "Тор-М1" окупантів. Ці ЗРК призначені для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.

Про знищення засобів ППО росіян повідомило сьогодні, 5 вересня, Управління стратегічних комунікації ЗСУ.

"Два ЗРК "Тор-1М", які мали б знищувати БПЛА, спіймали плюхи від "Байрактара", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як військові ЗСУ знищили російську гармату "Гіацинт" та вантажівку з боєкомплектом.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
7645
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