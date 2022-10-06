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Бійці ЗСУ затрофеїли на Харківщині новітні російські бронебійні набої "Ігольник": фото

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Бійці ЗСУ затрофеїли на Харківщині новітні російські бронебійні набої "Ігольник": фото

фото / СтратКом ЗСУ

Ці набої за пробивною властивістю перевищують своїх попередників вдвічі.

Українські військові здобули в селі Піски Радьківські на Харківщині новітні російські бронебійні набої ППБС (підвищеної пробивної властивості, бронебійний сердечник) гс "Ігольник".

Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.

"Все найкраще, чим кацапія може вбивати, вона направляє до України. Щоб вбивати українців.  Це новітні російські бронебійні набої ППБС гс "Ігольник", які українські військові затрофеїли в селі Піски Радьківські на Харківщині. Під індексом ГРАУ 7Н39 їх отримали кацапські війська в 2016 році. А ця партія виготовлена в 2019 році. За пробивною властивістю вони перевищують попередні набої 7Н24 майже в два рази. Та більше вони не полетять вбік українських військових", - йдеться у повідомленні.

фото / СтратКом ЗСУ / ©
фото / СтратКом ЗСУ
фото / СтратКом ЗСУ / ©
фото / СтратКом ЗСУ
фото / СтратКом ЗСУ / ©
фото / СтратКом ЗСУ

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Дата публікації
Перегляди
5898
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