Бійці ЗСУ затрофеїли на Харківщині новітні російські бронебійні набої "Ігольник": фото

Українські військові здобули в селі Піски Радьківські на Харківщині новітні російські бронебійні набої ППБС (підвищеної пробивної властивості, бронебійний сердечник) гс "Ігольник".

Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.

"Все найкраще, чим кацапія може вбивати, вона направляє до України. Щоб вбивати українців. Це новітні російські бронебійні набої ППБС гс "Ігольник", які українські військові затрофеїли в селі Піски Радьківські на Харківщині. Під індексом ГРАУ 7Н39 їх отримали кацапські війська в 2016 році. А ця партія виготовлена в 2019 році. За пробивною властивістю вони перевищують попередні набої 7Н24 майже в два рази. Та більше вони не полетять вбік українських військових", - йдеться у повідомленні.

фото / СтратКом ЗСУ

фото / СтратКом ЗСУ

фото / СтратКом ЗСУ

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