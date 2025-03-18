Бійці ЗСУ зможуть здобувати вищу освіту без перерви у службі

Уряд схвалив запропоновані Міноборони зміни, які дозволять військовим навчатися у закладах вищої освіти без відривання від служби.

Міністерство оборони України розробило зміни до Положення про проходження військової служби, які дозволять контрактникам та призовникам віком 18-24 роки навчатися у закладах вищої освіти.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Аби продовжувати здобувати вищу освіту, не перериваючи військову службу, треба отримати дозвіл від командира з’єднання або вищого командування. Рішення оформлюється наказом по військовій частині.

"Це особливо важливо для тих, хто підписує контракт за проєктом "Контракт 18-24". Такі військовослужбовці отримають можливість не лише служити, а й навчатися, розвивати професійні навички та готуватися до майбутньої кар’єри – як у війську, так і в цивільному житті", – йдеться в заяві Умєрова.

Він поінформував, що Кабінет міністрів України вже схвалив відповідний проєкт від Міноборони. Найближчим часом він буде поданий на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, 9 березня військову присягу прийняли перші військовослужбовці за контрактом "18-24". Вони служитимуть у 10-й Гірсько-штурмовій бригаді.