Бійцям на передові позиції передали 15 тонн гумдопомоги з Польщі

Бійцям на передові позиції передали 15 тонн гумдопомоги з Польщі

Зокрема, допомога містить продукти харчування.

Україньським військовим на передові позиції на південно-східному напрямку передали 15 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомило Командування об'єднаних сил ЗС України.

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За словами командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, допомога складається з харчових продуктів довготривалого зберігання, засобів гігієни, спальних мішків та інших необхідних у військовому побуті речей.

"Гуманітарний вантаж було передано для Командування завдяки нашим друзям з Польщі. Розмитнення, складування вантажу та інші необхідні процедури здійснили представники благодійного фонду "Міжнародна асоціація підтримки України» керівницею якого є Ольга Чуйко", - наголосив генерал-лейтенант.

Наєв додав, що важливу роль у спільних гуманітарних програмах Командування об’єднаних сил ЗС України відіграють українські перевізники на чолі з президентом «Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України» Леонідом Костюченком.

Як повідомлялося, у межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" із Франції до України прибули два вантажних автопотяги з гуманітарним вантажем медичного призначення вагою 26 тонн. До складу гуманітарної допомоги входить медичне обладнання, медикаменти, дезінфекційні засоби та медичні розхідники для військових госпіталів, а також цивільних медичних закладів.