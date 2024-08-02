Бійка між ТЦК, поліцією та цивільними в Одесі: в Мережі зʼявилося відео

В Одесі затримано двох осіб за напад на патрульну поліцейську під час перевірки документів ТЦК.

В Одесі правоохоронці затримали 42-річну жінку та 43-річного чоловіка за напад на патрульну поліцейську під час виконання нею службових обов'язків. Інцидент стався під час перевірки військово-облікових даних чоловіка.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області.

За інформацією правоохоронців, конфлікт виник, коли військовослужбовці ТЦК та СП намагалися вручити повістку водієві, який кілька років не проходив військово-лікарську комісію. Чоловік відмовився отримувати повістку та покликав на допомогу свого брата.

"43-річний чоловік схопив патрульну за ноги і повалив на землю, а 42-річна жінка нанесла поліцейській декілька ударів по голові", - повідомляють у поліції, посилаючись на відео з бодікамер.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України (насильство щодо працівника правоохоронного органу). Обох підозрюваних затримано в порядку статті 208 КПК України.

Крім того, на нападників складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору законним вимогам поліцейського.

Окремо поліція розслідує факт нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК та СП водієм КІА, який втік з місця події. За цим фактом відкрито провадження за статтею 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).

"У рамках обох кримінальних проваджень будуть призначені судово-медичні експертизи для визначення ступеня тяжкості спричинених правоохоронцям тілесних ушкоджень", - зазначають у поліції.

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Нагадаємо, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що співробітники ТЦК відтепер зобов'язані фіксувати процес вручення повісток на бодікамери для забезпечення прозорості та законності мобілізаційних заходів в Україні. Водночас громадяни можуть так само записувати процес на відео.

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