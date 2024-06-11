Бійка між медиками та співробітниками ТЦК в Одесі: адвокат вказав на цікаві деталі

Правозахисник зазначив, що зловживання представників ТЦК можуть бути головною причиною зриву мобілізації.

За словами адвоката Ростислава Кравця, коментарі офіційних осіб щодо інциденту в одному з одеських ТЦК, залишають відкритими багато питань в правовій сфері.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Подивився відео з побиттям представників екстреної служби особами у військовій формі, почитав пояснення Одеського обласного ТЦК та СП. З цього приводу виникло декілька запитань. Написано, що до якогось громадянина було застосовано адміністративне затримання представниками поліції та військовослужбовцями", – йдеться у дописі.

Адвокат зазначає, що у коментарях офіційних осіб немає жодного слова про складання протоколу адмінзатримання. Також невідомо, чи були дотримані норми Адміністративного кодексу щодо надання громадянину безоплатної правової допомоги.

Друге питання, яке ставить адвокат: чому поліцією не затримані військовослужбовці, які порушили ст. 17 Конституції України й протизаконно обмежили права та свободи громадянина?

"Далі пишуть, що ніби задля уникнення мобілізації прибула швидка і ніби виникла підозра, що лікарі несправжні та діагноз також", – зазначає Кравець.

Ця версія подій, надана представниками ТЦК, теж викликає низку питань:

Хто це встановив і яка у цієї особи освіта? Чому лікарів затримували військові з ТЦК, а не поліція? Чому військові з ТЦК дозволяють собі бити медиків та обмежувати права цивільних громадян України? Чому поліція не затримала військових з ТЦК? Яким Законом заборонено надавати невідкладну швидку допомогу громадянам, що потрапили до ТЦК?

"І головне питання: коли представники ТЦК почнуть нести відповідальність за перевищення повноважень, а поліція з ДБР закривати очі на злочини?" – запитує адвокат.

На думку Ростислава Кравця, подібні зловживання можуть бути "головною причиною зриву мобілізації та демотивації громадян".

Нагадаємо, спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону розпочала кримінальне провадження за фактом "хуліганства" в Київському РТЦК міста Одеси.

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