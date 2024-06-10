Бійка між ТЦК та цивільними чоловіком і жінкою на Харківщині: що каже військкомат про скандальне відео

У ТЦК вважають, що йдеться про "черговий випадок маніпулятивного перекручення інформації".

Харківський обласний ТЦК та СП відреагував на бійку між військкомами та цивільними чоловіком і жінкою, яка сталася сьогодні, 10 червня у місті Мерефа.

Про це пише пресслужба Харківського ОТЦК.

У ТЦК вважають, що йдеться про "черговий випадок маніпулятивного перекручення інформації про інцидент під час оповіщення військовозобов’язаних".

У військкоматі розповідають, що їхні працівники запропонували громадянину пред’явити військово-облікові документи. У відповідь "отримали відмову у грубій формі та запропонували дочекатись співробітників Національної поліції для подальшого з’ясування".

"Після цього підійшли ще декілька громадян, можливо родичі громадянина, який відмовився називатись та надавати будь-які документи. Вони накинулись з брутальної лайкою на військовослужбовців, ображали їх гідність та завдали декількох ударів, у тому числі застосовуючи предмет, схожий на палицю. Один з військовослужбовців отримав ушкодження", – йдеться в повідомленні.

За фактом завдання тілесних ушкоджень військовослужбовцю під час виконання службових обов’язків розпочато кримінальне провадження"

У ТЦК запевняють, що їхні працівники намагалися спершу уникнути конфлікту, а потім були змушені захищатися. І саме ця частина конфлікту зафіксована на оприлюднених відео, а фрагменти відео подій, що були до бійки, у Мережу не виклали

"За фактом цього інциденту призначено службову перевірку, розпочато досудове розслідування органами Національної поліції. Командування надає повне сприяння роботі правоохоронних органів. До завершення слідчих дій та відповідних судових рішень наполегливо просимо громадськість та представників ЗМІ уникати передчасних оцінок та коментарів", – додали у Харківському ОТЦК.