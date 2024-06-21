Бійка охоронців Тищенка з військовим у Дніпрі: цікаві подробиці скандалу

Тищенко заявив, що військовий, з яким у нього стався конфлікт, нібито пов'язаний з ботофермою.

У Дніпрі в четвер, 20 червня, між охороною народного депутата Миколи Тищенка та колишнім військовим Дмитром Павловим стався конфлікт. Згодом з'явилося повне відео, яке розкриває подробиці інциденту.

Судячи з запису, причиною сварки, а потім побиття та одягання кайданків на військового, стало те, що нардеп гуляв містом у військовій формі. При цьому він не є ані чинним військовим, ані ветераном.

До того ж народний обранець звинуватив Дмитра Павлова у зв'язках із ботофермою і перешкоджанні слідчим діям.

Нагадаємо, у Дніпрі сталася бійка за участі охоронців нардепа Миколи Тищенка та ексвійськового. У Мережі з'явилося відео, на якому люди у камуфляжі нібито побили й закували в кайданки українського військового Дмитра Павлова, який повернувся з фронту і гуляв з новонародженою дитиною містом. Обурлива ситуація викликала неабиякий резонанс в Україні та Мережі.

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