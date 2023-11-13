Бійка працівників СБУ та військових у ресторані: у родичів контррозвідника виявили дорогий автопарк

Водночас у реєстрах немає жодних даних про те, що бабуся чи батько Дмитра Сивака мали чи мають бізнес.

У родичів контррозвідника СБУ Дмитра Сивака, який був учасником бійки у ресторані Вінниці через російський шансон, виявили дорогі автомобілі та мотоцикл, записані на його бабусю та батька.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції".

Так, на родину Сивака записані мінівен Volkswagen Caravelle 2018 року випуску, Volkswagen e-Golf 2019 року та мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 року. Зокрема, мінівеном Volkswagen Caravelle від 2021 року володіє бабуся контррозвідника Богдана Сивак.

"За нашими приблизними підрахунками, на момент купівлі аналогічне авто могло коштувати до $40-45 тисяч. 75-річна жінка на цьому авто не їздить і, за нашими даними, ніколи не їздила", – запевняють у ЦПК.

За даними Центру, від 2020 року на батька контррозвідника Руслана Сивака записані авто Volkswagen e-Golf 2019 року випуску (зараз такі машини продають к діапазоні 20 тис. дол.), а від 2021 року – мотоцикл BMW R 1250 RT 2019 року випуску (зараз такий продають за майже 17 тис. дол.).

"При цьому, жодних даних про те, що бабуся чи батько Дмитра Сивака мали чи мають бізнес, у реєстрах немає", – звернули увагу в ЦПК.

У Центрі поцікавились у батька Сивака, як родині контррозвідника, особливо бабусі, вдалося придбати такий автопарк. Ось, що відповів чоловік:

"Якби Богданна Михайлівна мала "Бентлі Континенталь" якийсь там великий, ну, без питань. І то – то не ваше діло. Вона все життя пропрацювала, 40 років, військовою була".

У ЦПК також заявили, що потім Сивак скерував до них свого адвоката.

"А коли ми попросили контакти цього адвоката, сказав, що, як ми їх не знаємо, то нема чого дзвонити", – вказано в заяві.

Там додали, що Руслан Сивак переконував, що такі публікації "не на часі робити. Є ж інакші справи в країні".

Що відомо про бійку в ресторані між СБівцями та військовим

В одному із ресторанів Вінниці 4 листопада виникли конфлікт і бійка між працівниками військової контррозвідки СБУ та військовим, який служив на передовій. Усе через російський шансон, який слухали СБівці.

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