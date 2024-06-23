Бійка у Дніпрі між ексвійськовим та охоронцями Тищенка: Жорін запросив нардепа до "Азова"

На думку Жоріна, подібні вчинки людей у військовій формі "дискредитують військо та воїнів".

Екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін запросив нардепів, зокрема одіозного Миколу Тищенка, чиї охоронці напередодні побили військового у Дніпрі, та "любителів військового одягу" у підрозділ.

Про це майор ЗСУ написав на сторінці у телеграм-каналі.

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"Охоронці Колі Тищенка та інших "дуже важливих" персон, псевдовійськові на ЛГБТшних парадах, нардепи, які не мають жодного відношення до армії - всі натягують на себе військову форму", - вважає військовий.

На його думку, подібні вчинки людей у військовій формі "дискредитують військо та воїнів, які ціною власного життя захищають сьогодні країну".

"Відповідь на запитання: "Навіщо?" є очевидною - всі ці не дуже порядні люди хочуть примазатись до категорії військових, надавши більшого значення собі та своїй діяльності. Тим самим дискредитуючи військо та воїнів, які ціною власного життя захищають сьогодні країну. Неодноразово публічно навіть запрошував тих же нардепів - любителів військового одягу в підрозділ. П***дуйте на фронт і там носіть його скільки завгодно", - різко прокоментував Жорін.

нагадаємо, днями у Мережі з'явилося відео, на якому сталася бійка між ексвійськовим Дмитром Павловим, який гуляв з новонародженою дитиною і дружиною, та охоронцями народного депутата Миколи Тищенка. Всі деталі скандалу читайте ТУТ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У ДНІПРІ ПОБИЛИ ВІДОМОГО ВІЙСЬКОВОГО! У нападі звинувачують охорону нардепа Тищенка!

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