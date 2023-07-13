Бійка у Львові: військкомат з'ясовує, хто й навіщо облив рідиною та надавав стусанів цивільному (відео)

До поліції ніхто з учасників вуличного інциденту не звертався.

В Україні стався черговий вуличний інцидент цивільного чоловіка з людьми у військовій формі. Так, днями в соцмережах було поширене відео, автор якого стверджує, що подія сталася у Львові.

На відеозаписі можна побачити, що двоє чоловіків у військовій формі спілкуються з цивільним. В якийсь момент один із тих, хто був у військовій формі, облив якоюсь рідиною із пляшки обличчя цивільному.

Останній вигукнув на адресу кривдника низку образ: "Ти дегенерат, чмо, б**дь, позорище ти кончене".

Після цього до цивільного підійшов інший чоловік у військовій формі та вдарив його в обличчя, той намагався завдати удару у відповідь, зчинилася бійка. Чоловіка в цивільному скрутили, але за мить відпустили.

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Через декілька годин після того, як відео з’явилося в соцмережах, на нього відреагував Львівський обласний ТЦК (військкомат – ТСН.ua). Можливо, через те, що людьми у військовій формі могли бути представники військкомату, які роздавали повістки.

"У Мережі поширюється інформація щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює всі необхідні заходи для встановлення обставин, що склалися", – повідомили в ТЦК.

Своєю чергою речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська в коментарі для ТСН.ua повідомила, що до опівдня 13 липня ніхто з учасників конфлікту до поліції не звертався.

У Львові чоловік побився з військовими, ймовірно, через повістку

Нагадаємо, раніше гучний скандал виник у Черкасах, де, за твердженням користувачів соцмереж, працівники ТЦК (військкомату) жорстко поводилися з цивільним.

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