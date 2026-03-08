- Дата публікації
У Вінниці група чоловіків жорстоко побила людину на очах у поліції: у ТЦК зробили заяву (шокувальне відео)
ДБР розслідує бездіяльність поліції під час бійки у Вінниці.
У Вінниці сталася бійка між чоловіками у цивільному у присутності поліцейського, останній спокійно за цим спостерігав. За словами очевидців, били списаного військового після контузій, який не змовчав під час мобілізації перехожого.
Відповідне відео шириться соцмережами.
Що кажуть у ТЦК
У Вінницькому обласному ТЦК та СП 8 березня прокоментували відео конфлікту. Як йдеться на Facebook-сторінці структури, наразі там з’ясовують обставини інциденту та перевіряють інформацію щодо можливої участі представників групи оповіщення.
«Після завершення перевірки та отримання підтверджених даних буде повідомлено додатково. Наголошуємо, що відеозапис, поширений у Мережі, може не відображати повної картини подій та всіх обставин ситуації, що передували інциденту», — йдеться у дописі.
Що кажуть у поліції
У Нацполіції за фактом конфлікту між співробітниками ТЦК та чоловіками розпочали досудове розслідування.
«На відео, яке шириться соцмережами, показано сутичку між військовослужбовцями та чоловіками у присутності поліцейського. Поліція Вінниччини сприяє обʼєктивному розслідуванню, яке проводитимуть співробітники ДБР», — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, керівництвом Головного управління Нацполіції у Вінницькій області призначено проведення службового розслідування, у ході якого буде надана оцінка діям поліцейського, який також потрапив на відео.
Нагадаємо, у Києві сталася бійка між цивільними громадянам та працівниками поліції і ТЦК. Інцидент стався на вулиці Бальзака на Троєщині.