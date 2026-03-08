У Вінниці група чоловіків жорстоко побила людину на очах у поліції: у ТЦК зробили заяву (шокувальне відео)

Поліція / © Поліція Запорізької області

Реклама

У Вінниці сталася бійка між чоловіками у цивільному у присутності поліцейського, останній спокійно за цим спостерігав. За словами очевидців, били списаного військового після контузій, який не змовчав під час мобілізації перехожого.

Відповідне відео шириться соцмережами.

Що кажуть у ТЦК

У Вінницькому обласному ТЦК та СП 8 березня прокоментували відео конфлікту. Як йдеться на Facebook-сторінці структури, наразі там з’ясовують обставини інциденту та перевіряють інформацію щодо можливої участі представників групи оповіщення.

Реклама

«Після завершення перевірки та отримання підтверджених даних буде повідомлено додатково. Наголошуємо, що відеозапис, поширений у Мережі, може не відображати повної картини подій та всіх обставин ситуації, що передували інциденту», — йдеться у дописі.

Що кажуть у поліції

У Нацполіції за фактом конфлікту між співробітниками ТЦК та чоловіками розпочали досудове розслідування.

«На відео, яке шириться соцмережами, показано сутичку між військовослужбовцями та чоловіками у присутності поліцейського. Поліція Вінниччини сприяє обʼєктивному розслідуванню, яке проводитимуть співробітники ДБР», — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, керівництвом Головного управління Нацполіції у Вінницькій області призначено проведення службового розслідування, у ході якого буде надана оцінка діям поліцейського, який також потрапив на відео.

Реклама

Дата публікації 18:10, 08.03.26 Кількість переглядів 64 У Вінниці сталася бійка між військовими та цивільними на очах у поліцейського

Нагадаємо, у Києві сталася бійка між цивільними громадянам та працівниками поліції і ТЦК. Інцидент стався на вулиці Бальзака на Троєщині.