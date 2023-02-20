Бійка водія з поліцейськими в Києві: порушнику оголосили підозру

Він мчав по Києву зі швидкістю 160 км/год, але провину свою не визнав, та ще й поводився агресивно.

У Києві поліцейські повідомили про підозру чоловікові, поводився агресивно й напав на правоохоронців, коли його зупинили за порушення ПДР.

Про це інформує пресслужба поліції Києва.

"Під час спілкування з поліцейськими чоловік поводив себе зухвало та агресивно, а далі штовхнув і вдарив поліцейського. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції. Порушника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Чоловікові оголосили підозру за двома статтями:

ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України – опір працівникові правоохоронного органу

ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України- умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв у зв'язку із виконанням цим працівником службових обов'язків.

Тепер порушнику загрожує до п‘яти років ув‘язнення.

Нагадаємо, у Києві подружжя на BMW мчало зі швидкістю 160 км/год. Після цього автівку зупинили, але водій своєї провини не визнавав, та ще й поводився агресивно. Жінка натомість виклала обрізане відео в соцмережі і заявила, що патрульні "побили дівчину, а чоловіка посадили ні за що".

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