Бійка з охоронцями Тищенка і військовим у Дніпрі: що кажуть у поліції

У поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. Правоохоронці не уточнюють, чи справді йдеться саме про інцидент, про який писали в соцмережах – де нібито охоронці Тищенка побили військового.
Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом конфлікту у центрі Дніпра.
Про це передає поліція Дніпропетровської області.
За інформацією правоохоронців, невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловіку тілесні ушкодження та незаконно утримували його.
Інцидент стався сьогодні, 20 червня близько 13:45 на пр. Яворницького у Дніпрі.
За даним фактом слідчими відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.
"Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до вказаної події", – йдеться в повідомленні.
І хоча в поліції не уточнюють, з контексту і деталей зрозуміло, що йдеться про бійку під час влаштованої нардепом Тищенком “облави на ботоферми”.
Сьогодні Тищенко приїхав до Дніпра, і похвалився, що перевірятиме інформацію про діяльність ботоферм та колцентрів, які здійснюють шахрайські дії проти українців. Під час його перебування в місті трапився інцидент із бійкою, в якій начебто брали участь охоронці нардепа.
За інформацією від низки популярних українських Telegram-каналів, охоронці Тищенка нібито побили і закували в кайданки українського військового Дмитра Павлова, який повернувся з фронту у відпустку і гуляв з новонародженою дитиною. Про це зокрема написав відомий волонтер і блогер Ігор Лаченков.
За інформацією з відкритих джерел Дмитро "Син" Павлов – житель Дніпра, який з початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав ЗСУ. Проходив службу у спецпідрозділі KRAKEN, брав участь у запеклих боях, зокрема на Харківщині.
Раніше журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив, що Микола Тищенко "нацькував" на нього поліцію після розслідування про бізнес нардепа в Ужгороді.
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