Бійка з охоронцями Тищенка і військовим у Дніпрі: що кажуть у поліції

У поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. Правоохоронці не уточнюють, чи справді йдеться саме про інцидент, про який писали в соцмережах – де нібито охоронці Тищенка побили військового.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом конфлікту у центрі Дніпра.

Про це передає поліція Дніпропетровської області.

За інформацією правоохоронців, невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловіку тілесні ушкодження та незаконно утримували його.

Інцидент стався сьогодні, 20 червня близько 13:45 на пр. Яворницького у Дніпрі.

За даним фактом слідчими відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

"Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до вказаної події", – йдеться в повідомленні.

І хоча в поліції не уточнюють, з контексту і деталей зрозуміло, що йдеться про бійку під час влаштованої нардепом Тищенком “облави на ботоферми”.

Сьогодні Тищенко приїхав до Дніпра, і похвалився, що перевірятиме інформацію про діяльність ботоферм та колцентрів, які здійснюють шахрайські дії проти українців. Під час його перебування в місті трапився інцидент із бійкою, в якій начебто брали участь охоронці нардепа.

За інформацією від низки популярних українських Telegram-каналів, охоронці Тищенка нібито побили і закували в кайданки українського військового Дмитра Павлова, який повернувся з фронту у відпустку і гуляв з новонародженою дитиною. Про це зокрема написав відомий волонтер і блогер Ігор Лаченков.

За інформацією з відкритих джерел Дмитро "Син" Павлов – житель Дніпра, який з початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав ЗСУ. Проходив службу у спецпідрозділі KRAKEN, брав участь у запеклих боях, зокрема на Харківщині.

Під час приїзду до Дніпра нардепа Тищенка стався інцидент із бійкою

Раніше журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив, що Микола Тищенко "нацькував" на нього поліцію після розслідування про бізнес нардепа в Ужгороді.

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