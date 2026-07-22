Бійка з ветераном, який втратив руки на війні: обвинувачений дав несподіване пояснення

Бійка в Полтаві з ветераном війни / © скриншот з відео

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У Полтаві до суду передали обвинувальний акт щодо 20-річного водія електросамоката, обвинуваченого у побитті 43-річного ветерана російсько-української війни Романа Махновського, який втратив обидві руки під час бойових дій. Водночас захист молодика стверджує, що той також зазнав тілесних ушкоджень і не провокував конфлікт.

Про це повідомляє «Суспільне».

Інцидент стався 2 липня на вулиці Володимира В’язуна. За словами ветерана, він зробив зауваження водієві електросамоката через небезпечне маневрування та розмову по телефону.

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Дружина Романа Махновського заявила, що після цього молодик попросив зупинити автомобіль і почав бити її чоловіка. Під час сутички був пошкоджений протез ветерана, після чого він звернувся до поліції та медиків.

Водночас адвокат обвинуваченого Михайло Тарасенко озвучив іншу версію подій. За його словами, автомобіль різко зупинився перед його клієнтом, а конфлікт розпочався після того, як водій вийшов із машини.

«Мій підзахисний хотів об’їхати цей автомобіль. У момент, коли він його об’їжджав, двері водійські відчинилися… Водій автомобіля вийшов зі словами: „Що ти, Вася?“ і наніс хлопцю один удар своїм протезом, потім інший удар», — стверджує захисник.

За словами адвоката, його клієнт готовий пройти поліграф і пропонує зробити це також іншому учаснику конфлікту.

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Тарасенко також заявив, що оприлюднений у соцмережах відеозапис, на його думку, свідчить про те, що молодик не шукав конфлікту.

«Він намагався цього конфлікту уникнути… А зараз у мережі його виставили так, наче він сам підрізав автомобіль і почав бити ветерана. Це, на нашу думку, не відповідає обставинам», — сказав адвокат.

Крім того, захист стверджує, що після розголосу хлопець і його мати отримували погрози, а сам обвинувачений нині займається волонтерською діяльністю.

За словами адвоката, окрім провадження, в якому його підзахисному повідомили про підозру за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України («Умисне легке тілесне ушкодження»), існує ще одне кримінальне провадження, де вже сам молодик має статус потерпілого.

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«Є дві судово-медичні експертизи — по Владиславу і по Роману, і в одного, і в іншого легкі тілесні ушкодження. У Владислава були гулі на голові, подряпини від протезу. Будемо наполягати, щоб обидва кримінальні провадження були передані до суду», — заявив Тарасенко.

Санкція ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.

Нагадаємо, на Рівненщині ветеран війни заявив, що його витягли з фури, вдарили кілька разів і силоміць запхали до буса працівники ТЦК, а потім викинули посеред дороги, коли дізналися, що він має інвалідність і воював на фронті.

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