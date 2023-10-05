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Бійка за участі Дмитрука та Куницького: "Слуга народу" очікує результатів перевірки інциденту

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Бійка за участі Дмитрука та Куницького: "Слуга народу" очікує результатів перевірки інциденту

У "Слузі народу" вважають неприйнятною ситуацію із побиттям хлопця нардепами / Фото: УНІАН

Фракція чекає на результи перевірки правоохоронців.

У "Слузі народу" вважають неприйнятною ситуацію із побиттям хлопця народними депутатами Артемом Дмитруком та Олександром Куницьким.

Про це сказала речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"Те, що ми побачили на відео, є неприйнятним і неприпустимим явищем, і ми засуджуємо будь-які прояви насильства в суспільстві", - наголосила Палійчук.

За її словами, фракція чекає на результи перевірки побиттям хлопця народними депутатами правоохоронними органами. За її результатами має бути дана юридична кваліфікація, а винні мають понести покарання, незалежно від статусів.

Нагадаємо, у Києві народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця. За його словами, саме нардепи почали бійку, звинувативши його в шахрайстві та вимагаючи гроші.

Згодом народні депутати написали заяву щодо інциденту. Вони вважають, що хлопець — це підставна особа. Він вже вкотре провокував народних депутатів. Щодо місця біки, то йдеться про бізнес-центр “Протасов”, куди нардепи приїхали для перевірки роботи шахрайського кол-центру.

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Дата публікації
Перегляди
1149
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