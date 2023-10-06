Бійка за участі нардепів Дмитрука та Куницького: генпрокурор відкрив кримінальне провадження

Розслідувати справу про хуліганство і завдання тілесних ушкоджень буде ДБР.

Генеральний прокурор Андрій Костін погодив відкриття кримінальних проваджень стосовно народних депутатів Олександра Куницького і Артема Дмитрука, які влаштували бійку з чоловіком у Києві. Справу об’єднали в одне провадження, яким займатиметься Державне бюро розслідувань.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора в коментарі “Суспільне”.

"За фактом інциденту, який стався між народними депутатами та громадянином 5 жовтня 2023 року в центрі міста Києва, генеральний прокурор зареєстрував кримінальні провадження", - сказали у пресслужбі відомства.

Народних депутатів звинувачують у завданні “умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження, а також хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчиненому групою осіб” (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Максимальне покарання, яке передбачено за ці злочини — до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили чоловіка, звинувативши його в шахрайстві та вимагаючи гроші.

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