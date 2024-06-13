Бійка зі стріляниною в Одесі: затримано двох росіян (фото)

На місці події було виявлено та вилучено два ножі та сумку, в якій знаходилось три ручні гранати.

На Французькому бульварі в Одесі у середу, 12 червня, серед білого дня сталася бійка між групою молодих людей, під час якої пролунав постріл. Про інцидент повідомила місцева мешканка, яка бачила, що відбувається, з вікна своєї квартири.

Як повідомили в пресслужбі управління поліції в Одеській області, на місці події затримали двох учасників конфлікту віком 32-х та 43-х років, якими виявилися громадяни Російської Федерації.

“Задля розшуку третього фігуранта, який втік на авто, в місті було введено спеціальну поліцейську операцію. Згодом 29-річного чоловіка поліцейські затримали і вилучили у нього рушницю”, - йдеться у повідомленні.

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Про інцидент, який стався вчора близько 15-ї години на Французькому бульварі, правоохоронцям повідомила місцева мешканка. Жінка зазначила, що бачила з вікна своєї квартири компанію молодиків, які кричали та бились між собою, а згодом почула звук пострілу.

Як з’ясували слідчі, компанія чоловіків відпочивала в ресторані на Французькому бульварі. У приміщенні закладу між ними виникла сварка, що переросла у бійку, яка продовжилась вже на літньому майданчику закладу.

“Під час конфлікту чоловіки погрожували один одному ножами, а один із них, 29-річний одесит, взяв зі своєї автівки гладкоствольну рушницю та здійснив з неї постріл у повітря. Після цього з місця злочину стрілець поїхав”, - повідомили у поліції.

На місці події було виявлено та вилучено два ножі та сумку, в якій знаходилось три ручні гранати, дві з яких, попередньо, є бойовими. Небезпечні предмети, у тому числі зброю, слідчі скерували на експертизу.

У затриманих учасників бійки в Одесі вилучили зброю / Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Затримані росіяни раніше вже потрапляли в поле зору правоохоронних органів та притягувались до кримінальної відповідальності. Один з них перебував в розшуку за вимагання та викрадення людини.

Відомості за вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Одесі між двома чоловіками стався конфлікт через гучну музику. Один з них дістав пістолет та холоднокровно застрелив іншого двома пострілами у груди. Підозрюваного затримали правоохоронці.

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