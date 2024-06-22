Бійки, нари, напад епілепсії і суші з ресторану: українець опублікував кадри з ТЦК Одеси (відео)

Одеський обласний ТЦК та СП опубліковані відео поки не коментує.

У Мережі з'явилася низка відео, знятих нібито в одному з ТЦК Одеси. Кадри зняв військовозобов'язаний, якого доправили у військкомат.

На кадрах видно, що військовозобов'язані живуть у казармі зі старими металевими двоярусними ліжками. Між чоловіками відбуваються конфлікти та бійки. Деякі військовозобов'язані навіть замовили собі доставку їжі – піцу і суші.

Ще в одного чоловіка просто в казармі трапився напад епілепсії.

Також на одному з відео можна почути, як автор відмовляється виходити на шикування. Ще на одному автор показує внутрішній дворик ТЦК, оточений високою стіною, над якою натягнутий колючий двір. Чоловік коментує: "Тут у нас арештованих ТЦКшниками тримають".

Бійки, напад епілепсії і суші з ресторану: українець опублікував кадри з ТЦК Одеси

Раніше повідомлялося, що у курортному районі міста Одеси Аркадії група оповіщення у складі працівників ТЦК та поліцейських жорстко затримала цивільного чоловіка поблизу розважального закладу.

Своєю чергою очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що в Одесі немає примусової мобілізації.

ТСН.ua зібрав найгучніші із скандалів під час мобілізації в Одесі і розбирався, чому саме "Південна Пальміра" України через дії ТЦК регулярно опиняєтся в центрі уваги громадськості.

Наприклад, 11 червня у Мережі з'явилися відео бійки працівників ТЦК та медиків "швидкої" в Одесі. В ТЦК відреагували на інцидент. Натомість у швидкій допомозі розповіли свою версію.

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