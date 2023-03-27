"Бійтеся": юристка УПЦ МП пригрозила "хресними ходами" через виселення з Лаври

У Московському патріархаті погрожують вивести своїх прихильників на вулиці, якщо УПЦ МП все ж виженуть з Києво-Печерської лаври.

Вірянка УПЦ МП Вікторія Кохановська, яка називає себе правозахисницею, пригрозила владі, що віряни Московського патріархату вийдуть на вулиці "у хресну ходу" у відповідь на виселення їхньої конфесії з Києво-Печерської лаври.

Про це Кохановська заявила у коментарі "5 каналу".

"Бійтеся! Бо тільки їхнє (ієрархів УПЦ МП. – Ред.) одне слово благословіння нам і ми виходимо! Ми виходимо з іконами і йдемо в хресний хід", – заявила вірянка Московського патріархату.

Вона заявила, що в Україні нібито відбуваються переслідування громадян за релігійні переконання

"Я є правозахисник, я є юрист і я є парафіянка Української православної церкви. Це відбувається переслідування громадян України, це пов'язано за мої релігійні переконання. А я вірую, сповідувала і буду сповідувати. Мене у православній вірі охрестили, мене у православній і відспівають", – заявила Вікторія Кохановська.

Як повідомила сама жінка у Facebook, під час останньої літургії УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі співробітник СБУ нібито спробував вручити підозру. Проте емоційна вірянка вчинила скандал, і правоохоронець був вимушений піти геть. В СБУ цю інформацію не коментували.

Нагадаємо, до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мають звільнити усі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі.

Сьогодні представники УПЦ МП активно вивозять речі з Лаври – навіть столи, стільці і бойлери. Чи забиратимут вони унітази – поки невідомо.

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